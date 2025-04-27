Как выглядят самые модные цвета волос в 2025?

Каждый год приносит новые тренды в окрашивании, и 2025 не стал исключением. На первый план выходят цвета, вдохновлённые природой, сдержанные, но выразительные. В то же время неожиданно возвращаются и футуристические пастельные тона с холодным отливом, передает Day.Az.

Глубокие и натуральные: возвращение к корням

Кедровый каштан - хит 2025. Это тёплый, насыщенный коричневый с лёгким красноватым подтоном. Он идеально подчёркивает зелёные и карие глаза, придавая образу благородство. Этот оттенок лёгко адаптировать под любой тип внешности.

Медовый блонд и тёмный пшеничный также остаются на пике. Натуральные оттенки в духе "тихой роскоши" делают волосы визуально гуще и живее.

Игра с холодом: пастельные и пепельные акценты

Если хочется экспериментов - попробуй пепельную лаванду. Этот сложный холодный оттенок подходит светлокожим девушкам и идеально сочетается с минималистичным макияжем.

Также в тренде: ледяной персик, дымчатый розовый и пыльная мята - цвета для тех, кто не боится выделиться, но делает это со вкусом.

Как выбрать свой оттенок?

Обращайте внимание на подтон кожи, цвет глаз и базовый цвет волос. Тёплым оттенкам подойдут золотистые и медовые, а холодным типажам - пепельные и сиреневые.