17 апреля 2025

17 апреля 2025 17:25

Названа модная замена белой рубашке

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали модную замену белой рубашке на лето 2025 года. 

Как передает Day.Az, cоответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о данных предметах гардероба нежно-голубого цвета, которые включили в новые коллекции многие известные бренды. Среди них - Tom Ford, Stella McCartney и Versace.

Кроме того, по словам журналистов, данный тренд подтвердила американская манекенщица Джиджи Хадид. Знаменитость появилась в голубой рубашке, заправленной в черные брюки, на шоу The Tonight Show Джимми Фэллона.


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