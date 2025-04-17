Названа модная замена белой рубашке

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали модную замену белой рубашке на лето 2025 года.

Как передает Day.Az, cоответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о данных предметах гардероба нежно-голубого цвета, которые включили в новые коллекции многие известные бренды. Среди них - Tom Ford, Stella McCartney и Versace.

Кроме того, по словам журналистов, данный тренд подтвердила американская манекенщица Джиджи Хадид. Знаменитость появилась в голубой рубашке, заправленной в черные брюки, на шоу The Tonight Show Джимми Фэллона.