Как выбрать купальник, который подчеркнет достоинства вашей фигуры

Собираешься на отдых? Тогда пора подумать не только о броне отеля, но и о купальнике, в котором ты будешь ловить восхищённые взгляды и полное расслабление.
Как передает Day.Az, главное - выбрать модель, которая подчёркивает сильные стороны именно твоей фигуры. И вот как это сделать правильно.
Пару слов для уверенности
Если тебе кажется, что "купальник не сидит", возможно, дело не в тебе, а в модели. Даже супермодели стесняются определённых зон тела, просто знают, как с этим работать. Удачно подобранный фасон способен визуально изменить силуэт - главное, учитывать форму тела, а не гнаться за трендами.
Песочные часы - можно всё
Если у тебя ярко выраженная талия, а плечи и бёдра примерно одинаковые по ширине - повезло! Тебе подходят:
- Раздельные купальники на завязках (выделяют талию).
- Монокини с поясом или вырезами на боках.
- Купальники с V-образным вырезом (визуально вытягивают и подчеркивают формы).
Твоя задача - не спрятать фигуру, а показать её идеальный баланс.
Груша (широкие бёдра)
Чтобы уравновесить фигуру:
- Выбирай купальники с акцентом на груди (пуш-ап, рюши, бандо).
- Избегай яркого низа - лучше однотонные трусики и тёмные оттенки.
- Отлично работают слитные купальники с декором в верхней части.
- Спортивный верх + низ на заниженной посадке - тоже хит.
Перевёрнутый треугольник (широкие плечи)
Сделай акцент на бёдрах и талии:
- Трусики с бантиками, рюшами, контрастным принтом.
- Модели в ретро-стиле с высокой талией или шортиками.
- Избегай массивных деталей на лифе, они расширяют верх.
Прямоугольник (без ярко выраженной талии)
Цель - создать изгибы:
- Бикини с завязками на бёдрах.
- Монокини с вырезами на талии.
- Купальники с драпировкой, бантами, декоративными элементами на бёдрах.
Формируй силуэт песочных часов визуально - и всё получится.
Невысокий рост
Твоя задача - удлинить ноги:
- Модели с высоким вырезом на бедре.
- Купальники с вертикальными линиями, V-образным вырезом.
- Высокая посадка + минимум горизонтальных делений.
Не бойся открытых фасонов - они тебе только в плюс!
Итог
Нет "неидеальных" фигур - есть неподходящие купальники. Главное - учитывать особенности своего тела и выбрать модель, которая подчеркнёт то, что ты любишь в себе. А всё остальное можно спрятать за солнцезащитными очками и хорошим настроением.