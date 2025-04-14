Как выбрать купальник, который подчеркнет достоинства вашей фигуры

Собираешься на отдых? Тогда пора подумать не только о броне отеля, но и о купальнике, в котором ты будешь ловить восхищённые взгляды и полное расслабление.

Как передает Day.Az, главное - выбрать модель, которая подчёркивает сильные стороны именно твоей фигуры. И вот как это сделать правильно.

Пару слов для уверенности

Если тебе кажется, что "купальник не сидит", возможно, дело не в тебе, а в модели. Даже супермодели стесняются определённых зон тела, просто знают, как с этим работать. Удачно подобранный фасон способен визуально изменить силуэт - главное, учитывать форму тела, а не гнаться за трендами.

Песочные часы - можно всё

Если у тебя ярко выраженная талия, а плечи и бёдра примерно одинаковые по ширине - повезло! Тебе подходят:

Раздельные купальники на завязках (выделяют талию).

Монокини с поясом или вырезами на боках.

Купальники с V-образным вырезом (визуально вытягивают и подчеркивают формы).

Твоя задача - не спрятать фигуру, а показать её идеальный баланс.

Груша (широкие бёдра)

Чтобы уравновесить фигуру:

Выбирай купальники с акцентом на груди (пуш-ап, рюши, бандо).

Избегай яркого низа - лучше однотонные трусики и тёмные оттенки.

Отлично работают слитные купальники с декором в верхней части.

Спортивный верх + низ на заниженной посадке - тоже хит.

Перевёрнутый треугольник (широкие плечи)

Сделай акцент на бёдрах и талии:

Трусики с бантиками, рюшами, контрастным принтом.

Модели в ретро-стиле с высокой талией или шортиками.

Избегай массивных деталей на лифе, они расширяют верх.

Прямоугольник (без ярко выраженной талии)

Цель - создать изгибы:

Бикини с завязками на бёдрах.

Монокини с вырезами на талии.

Купальники с драпировкой, бантами, декоративными элементами на бёдрах.

Формируй силуэт песочных часов визуально - и всё получится.

Невысокий рост

Твоя задача - удлинить ноги:

Модели с высоким вырезом на бедре.

Купальники с вертикальными линиями, V-образным вырезом.

Высокая посадка + минимум горизонтальных делений.

Не бойся открытых фасонов - они тебе только в плюс!

Итог

Нет "неидеальных" фигур - есть неподходящие купальники. Главное - учитывать особенности своего тела и выбрать модель, которая подчеркнёт то, что ты любишь в себе. А всё остальное можно спрятать за солнцезащитными очками и хорошим настроением.