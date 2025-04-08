8 апреля 2025

8 апреля 2025 15:44

Популярный в 2000-х аксессуар снова в моде

Один популярный в 2000-х годах аксессуар вновь стал трендом. 

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на сайте французской версии журнала Vogue.

Речь идет об огромных ремнях, которые не предназначены для поддержки брюк и выполняют функцию декора. В прошлом подобные широкие изделия предпочитали многие знаменитости, в том числе певицы Эми Уайнхаус, Бейонсе и Рианна и светская львица Пэрис Хилтон.

В настоящее время данный предмет гардероба включили в новые коллекции известные бренды. Среди них - Balmain, Chloe и Saint Laurent. Манекенщицы на показах указанных марок носили пояса на талии или бедрах и сочетали с брюками и блузками, а также надевали поверх шуб.


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