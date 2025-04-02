2 апреля 2025

2 апреля 2025 14:12

Супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на концерте в сияющем платье

Супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл в сияющем мини-платье появилась на концерте певца Usher. 

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

54-летняя Наоми Кэмпбелл присоединилась к 46-летнему Usher на его выступлении в Лондоне. Супермодель вышла на сцену в блестящем мини-платье с высоким воротом и разрезом и туфлях на каблуках. Манекенщица была с уложенными распущенными волосами и макияжем. Звезда подиумов дефилировала, пока певец выступал со своими хитами.

В 2004 году ходили слухи о романе Наоми Кэмпбелл с Usher. По словам журналистов, у супермодели и певца был короткий роман, в 2005 году они расстались. Однако позже рэпер отрицал, что встречался с манекенщицей. Артист заявлял, что между ними только дружба.


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