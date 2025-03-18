18 марта 2025

18 марта 2025 18:04

Еще один дизайнер покидает модный дом

40-летний модельер из Северной Ирландии и основатель JW Anderson Джонатан Андерсон объявил о том, что уходит с поста креативного директора испанского роскошного дома Loewe, проработав 11 лет. 

Как передает Day.Az, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, возможность написать главу в истории, которой сейчас 179 лет, была "невероятной". С первого дня работы он нашел единомышленников в дизайн-студии и ателье, чьи таланты "были и остаются непревзойденными". Теперь дизайнер благодарит их за то, что они делятся своим мастерством.

"За последние 11 лет мне повезло быть окруженным людьми с воображением, навыками, упорством и находчивостью, чтобы найти способ сказать "да" всем моим безумно амбициозным идеям. Оглядываясь назад, я пришел к выводу, что бренд не создается на первой выставке или даже в первый год выставок, он создается медленно, сезон за сезоном, год за годом, на том, что подходит бренду", - пишет Андерсон.

Одним из своих самых больших достижений он назвал запуск Craft Prize.

"Мы создали платформу, которая действительно поддерживает и делает заметными исчезающие ремесла, молодых мастеров, старых мастеров и новые идеи. Я хотел бы поблагодарить команду Фонда, членов жюри и экспертную группу за их время и преданность делу" - подчеркнул модельер.


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