Донателла Версаче ушла с поста креативного директора Versace

Итальянский модельер Донателла Версаче покинула пост креативного директора модного дома Versace.

Как передает Day.Az, подробности ее ухода публикует People.

Место Версаче займет дизайнер Дарио Витале, который ранее работал в бренде Miu Miu. При этом отмечается, что экс-креативный директор марки продолжит выполнять роль амбассадора бренда.

В 1980-е годы Донателла Версаче помогала своему брату Джанни Версаче выстраивать империю одноименного модного дома, а после его убийства в 1997-м году она возглавила его бизнес. Сестра основателя владеет 20 процентами акций GIVI, ее брат Санто - 30 процентами, остальное принадлежит дочери Донателлы Аллегре.

В 2016 году Донателла Версаче рассказывала о жизни модного дома после убийства брата. Дизайнер написала книгу об истории компании, в которой поведала о событиях начиная с 1997 года, когда она встала во главе фирмы после убийства брата. Кроме ретроспективного рассказа об эволюции бренда, издание содержит архивные фотографии супермоделей.