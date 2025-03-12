12 марта 2025

12 марта 2025 19:06

«Бабушкины» платки стали трендом

Стилист Александр Рогов назвал "бабушкины" платки новым трендом 2025 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам модного эксперта, в этом году дизайнеры сделали акцент на кружевных пелеринах, платках и шалях. Данные изделия он посоветовал носить поверх контрастных жакетов, пальто и платьев, чтобы добавить нежности внешнему виду.Свои слова специалист проиллюстрировал снимками моделей и инфлюэнсерш, которые показали, как удачно составлять образы с упомянутыми предметами гардероба.

Свои слова специалист проиллюстрировал снимками моделей и инфлюэнсерш, которые показали, как удачно составлять образы с упомянутыми предметами гардероба.


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