В США представили помаду со вкусом картофеля фри в честь Дня всех влюбленных. Соответствующую информацию публикует издание Idaho News 6, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, комиссия по выращиванию картофеля штата Айдахо создала косметический продукт, имеющий вкус картофеля фри, под названием "Поцелуй Франции".

Как объяснили разработчики помады, новый бальзам для губ сократит разрыв "между голодом и желанием". При этом на сайте уточняется, что продукт будут раздавать бесплатно, оплатить необходимо только стоимость доставки.