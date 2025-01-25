Босоногую обувь бренда Balenciaga высмеяли в сети

Дизайн босоногой обуви люксового бренда Balenciaga высмеяли в сети. Об этом сообщает New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о модели Zero, которая оголяет обувь из-за формы в виде стельки. Новая пара, которая еще недоступна для покупки, оформлена небольшим каблуком и деталью, защищающей большой палец. На данный момент стоимость обуви не раскрывается, однако известно, что она скоро поступит в продажу.

Пользователи сети не оценили дизайн обуви, о чем написали в многочисленных постах в соцсетях. "Ужасный дизайн", "В них опасно ходить по улице", "До этого я их не видел. Хотел бы я вернуться в то время, когда не наткнулся на это фото", "Такое ощущение, что кто-то купил 3D-принтер и начал баловаться с ним", "Выглядят тупо", - высказывались потенциальные покупатели.