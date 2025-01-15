Стилист Рогов назвал модный тренд 2025 года

Стилист Александр Рогов назвал новый тренд 2025 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 165 тысяч подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам модного эксперта, одним из самых ярких направлений текущего года станет рыцарская эстетика. Рогов обратил внимание на крупные украшения и аксессуары из металла, кольчугу, а также романтичные полупрозрачные платья и блузы.

Помимо этого, в список актуальных изделий он внес предметы гардеробы из кожи и корсеты. Вдобавок стилист сообщил, что популярной станет имитация рыцарских лат.