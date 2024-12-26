26 декабря 2024

26 декабря 2024 11:41

Советы по выбору одежды для зимней пробежки

Врач-терапевт Елена Черненко и чемпионка России по легкой атлетике Валерия Андреева дали советы по выбору одежды для зимней пробежки.

Как передает Day.Az, их слова приводит "Спорт-Экспресс".

По их мнению, нужно надевать три слоя одежды. "Первый слой - термобелье, обеспечивающее отвод влаги. Второй слой - теплый флис или синтетические материалы с флисовой подкладкой, также способствующей отводу влаги. Третий слой - легкая ветровка, защищающая от влаги и ветра", - сказали эксперты.

Врач и спортсменка также упомянули о необходимости избегать как переохлаждения, так и перегрева во время тренировок. С этим связан запрет на объемные и шерстяные вещи.


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