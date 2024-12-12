12 декабря 2024

12 декабря 2024 11:50

Популярная в 90-х стрижка стала трендом зимы

Редакторы французской версии Vogue назвали популярную в 1990-х годах стрижку трендом зимы. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, вновь актуальной стала стрижка бикси, которая представляет собой комбинацию классического боба и пикси. Это текстурированная прическа слоями с короткими по бокам и удлиненными на макушке волосами и челкой.

Отмечается, что в прошлом ее предпочитали многие знаменитости, в том числе актрисы Вайнона Райдер и Наташа Ричардсон. В настоящее время бикси также часто выбирают известные личности. Среди них - манекенщица Тейлор Хилл, актриса Флоренс Пью и блогерша Алеандра Фрерк.


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