Популярная в 90-х стрижка стала трендом зимы

Редакторы французской версии Vogue назвали популярную в 1990-х годах стрижку трендом зимы. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, вновь актуальной стала стрижка бикси, которая представляет собой комбинацию классического боба и пикси. Это текстурированная прическа слоями с короткими по бокам и удлиненными на макушке волосами и челкой.

Отмечается, что в прошлом ее предпочитали многие знаменитости, в том числе актрисы Вайнона Райдер и Наташа Ричардсон. В настоящее время бикси также часто выбирают известные личности. Среди них - манекенщица Тейлор Хилл, актриса Флоренс Пью и блогерша Алеандра Фрерк.