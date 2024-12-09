9 декабря 2024

9 декабря 2024 17:00

Стилист Рогов раскрыл неожиданное применение свитеру

Стилист Александр Рогов раскрыл неожиданное применение свитеру. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, на который подписаны 163 тысячи читателей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист заявил, что в наступившем сезоне теплый свитер или джемпер можно носить вместо шарфа. "Самое важное - его надо не просто набросить на плечи, а еще и небрежно завязать на узел! И чем объемнее будет ваш свитер/джемпер, тем лучше!" - посоветовал эксперт.

Свои слова стилист проиллюстрировал снимками инфлюэнсеров, которые надели пальто или плащи, повязав поверх их цветные свитера.


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