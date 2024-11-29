29 ноября 2024

29 ноября 2024 09:48

Платье от Жан-Поля Готье установило новый рекорд на аукционе

Джинсовое платье, созданное модным домом Жан-Поля Готье в 1999 году, продали за рекордную для моделей французского дизайнера сумму.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Fashion United.

На аукционе, устроенном Maurice Auction и Kerry Taylor Auctions, вечерний наряд голубого цвета с декором из перьев купили за 377 000 евро (около 676 450 манатов - ред.). Кто стал новым обладателем платья, не раскрывается.

Ранее оно находилось в коллекции ливанской предпринимательницы Муны Аюб. Она выставила на торги, помимо джинсового платья, еще 40 лотов, связанных с историей бренда Jean Paul Gaultier Haute Couture. Все их успешно продали.

Всего коллекция Аюб принесла ей 930 000 евро (около 1.6 млн манатов - ред.). За возможность обладать ее нарядами боролись более 500 человек. Известно, что 12 предметов из собрания найдут место в архивах и выставочных залах музеев международного значения.


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