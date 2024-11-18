18 ноября 2024

18 ноября 2024 14:22

Кэтрин Зета-Джонс показала фото со своей свадьбы

Звезда фильма "Чикаго" публично поздравила мужа актера Майкла Дугласа с годовщиной свадьбы. Артистка поделилась в соцсетях архивными фото, снятыми во время празднования в 2000 году.

"24 года назад я сказала "да". С годовщиной, дорогой Майкл. Наша любовь похожа на дыру в теле. Ты должен увидеть это, чтобы поверить. Люблю тебя", - написала знаменитость.

Супруги рассказывали в интервью, что вместе прошли через множество испытаний и смогли сохранить брак. В 2013 году Зета-Джонс оказалась в психиатрической клинике из-за биполярного расстройства. Тогда же артисты объявили о решении пожить раздельно, однако через год продюсер успокоил поклонников, заявив, что, вопреки всевозможным слухам о многомиллионных исках по разделу имущества, им удалось наладить отношения. По словам актеров, кризисы только укрепили их веру в любовь и заставили многое переосмыслить.

У пары двое детей: 24-летний Дилан и 21-летняя Кэрис. Сын актеров окончил Брауновский университет, где изучал политологию, а дочь учится в колледже на факультете международных отношений.

У актера также есть первенец от брака с Диандрой Лукер. Кэмерон Дуглас растит двоих детей вместе с женой Вивиан Тибес.

Gazeta.ru


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