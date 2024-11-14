14 ноября 2024

14 ноября 2024 11:15

«Ангел» Victoria's Secret показала образ с самой трендовой верхней одеждой на зиму

"Ангел" Victoria's Secret, модель Эльза Хоск снялась в пуховике-бомбере ванильного оттенка. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эльза Хоск позировала в пуховике-бомбере ванильного оттенка, джинсах, белых лоферах и с сумкой Birkin от Hermes. Волосы она распустила и сделала легкий дневной макияж. На днях дизайнер назвала подобный пуховик-бомбер трендом наступающего зимнего сезона.

С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.

Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как "здоровье".


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