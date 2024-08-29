Джинсы-скинни вернулись в моду вопреки возмущению зумеров

Джинсы-скинни вновь вернулись в моду в 2024 году вопреки возмущению молодежи. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, широкие брюки теряют свою актуальность, несмотря на критику зумеров, которые призывали отказываться от облегающих моделей джинсов еще в начале года. Так, например, в скинни-джинсах выходили на подиумы модели брендов Miu Miu, Balenciaga и Alexander McQueen.

Кроме того, в таких джинсах появлялись на публике многие знаменитости, в том числе супермодели Белла Хадид и Эмили Ратаковски, а также актер Роберт Паттинсон и другие инфлюэнсеры. Представитель ретейлера Farfetch Люк Раймонд связывает рост спроса на скинни-джинсы с популярностью трендов на одежду из 2000-х годов.