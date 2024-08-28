28 августа 2024

28 августа 2024 11:20

Стилист Рогов раскрыл модный тренд осени

Стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд осени. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, в предстоящем сезоне популярными вновь будут прозрачные вещи. "Тренд на прозрачность никуда не уходит, а остается с нами в осеннем сезоне! Коллекции сезона осень/зима 24 тому подтверждение", - рассказал он.

При этом носить прозрачные платья и юбки в повседневной жизни эксперт посоветовал поверх плотных цветных колготок, джинсов и брюк, чтобы создавать многослойность. "А верхним слоем можно сделать кожаную куртку, жакет и пальто", - дополнил он.


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