12 августа 2024

10 августа 2024 13:28

Популярность обуви на плоской подошве объяснили

Креативный директор британского модного бренда Kurt Geiger Ребекка Фаррар-Хокли объяснила популярность обуви на плоской подошве. Соответствующий комментарий приводит издание The Sunday Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению эксперта, на предпочтения покупателей повлиял карантин, который случился в 2020 году из-за коронавирусной инфекции. Фаррар-Хокли предположила, что в тот период многие люди ходили дома в тапках и шлепках, что привело к расширению стоп.

Однако несмотря на то, что карантин давно закончился, люди все еще продолжают носить обувь на плоской подошве. При этом специалист отметила, что многие покупатели ищут комфорт, надевая вечерние наряды. "Сейчас наши клиенты отдают предпочтение "обуви для особых случаев", которая в равной степени обеспечивает и высоту, и комфорт. Наибольшей популярностью пользуются балетки и босоножки на платформе, яркие балетки и мокасины", - уточнила она.


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