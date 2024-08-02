2 августа 2024

2 августа 2024 10:53

Итальянский бренд выпустил люксовые духи для собак

Итальянский бренд Dolce&Gabbana выпустил люксовые духи для собак. Об этом сообщает Vogue, передает Day.Az.

Бренд выпустил первый парфюмерный спрей для собак DG Fefé, который был вдохновлен собакой Доменико Дольче по кличке Фефе. В аромате - нотки сандалового дерева, мускуса и иланг-иланга. Создатели бренда также подчеркнули, что ни одно животное не пострадало и все экологично и этично. Стоимость духов составляет €99 (около 10 тысяч рублей).

В июне бренд Balenciaga начал продажу кроссовок Platform Sneaker, прибавляющих 16 см к росту. Кроссовки вошли в весеннюю линию Balenciaga 2025, которая была представлена в Китае 30 мая. Благодаря сетчатой подкладке кроссовки хорошо пропускают воздух, несмотря на чрезмерно многослойный вид. Окрашенные в красные, серебристые, белые и черные оттенки, с намеренными разрывами и следами износа, они имеют округлую форму.


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