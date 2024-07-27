27 июля 2024

27 июля 2024 14:01

5 причин, почему твоя обувь выглядит «дешево» — и портит весь образ

Следование последним трендам или дорогой и известный бренд - это еще не гарантия того, что купленная пара будет удачной.

Вот что портит обувь - а заодно и твой образ. Эти пары пора выбросить.

Туфли со стразами

Если на платье сверкающие детали смотрятся празднично и гламурно, то вот на обуви стразы, пайетки и прочие блестяшки выглядят, как правило, неуместно и дешево. Особенно, если ими усыпаны все ремешки и перепонки (лаконичный акцент еще можно себе позволить). Но если ты очень любишь блестящую обувь, то лучше выбирай туфли металлических оттенков.

Слишком высокая платформа

Многим из нас хочется прибавить себе пару сантиметров роста, чтобы вытянуть силуэт и выглядет изящней. Но слишком высокие и толстые платформы нам не помощницы - они скорее превратят твои ноги в "коптыца", чем добавят элегантности.

Сочетания разных оттенков

Выбирая кроссовки, стоит избегать слишком пестрых моделей - они выглядят так, будто ты стащила их у дошкольника. Помни, что по модному этикету стоит избегать сочетания более двух цветов в одной паре.

Слишком много металлических деталей

Цепи, заклепки, шипы могут выглядеть великолепно, но по отдельности. А дизайнеры иногда будто хотят вместить в одну пару все лучшее сразу - и побольше. Такие модели лучше поставить обратно на полку

Лакированная обувь

Лаковые туфли могут выглядеть эффектно - но любой дефект, вроде царапины или потертости на них во стократ заметнее. Не забывай и о том, что нарочитая искусственность материала тоже добавляет вещи "дешивизны". Так что лучше всё-таки присматриваться к матовым - кожаным или замшевым моделям. Ну а если хочешь всё-таки надеть лакированную обувь, то выбирай нейтральные оттенки - бежевый, черный и белый, которые "притушат" недостатки такого фасона.

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