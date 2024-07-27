5 причин, почему твоя обувь выглядит «дешево» — и портит весь образ

Лакированная обувь

Лаковые туфли могут выглядеть эффектно - но любой дефект, вроде царапины или потертости на них во стократ заметнее. Не забывай и о том, что нарочитая искусственность материала тоже добавляет вещи "дешивизны". Так что лучше всё-таки присматриваться к матовым - кожаным или замшевым моделям. Ну а если хочешь всё-таки надеть лакированную обувь, то выбирай нейтральные оттенки - бежевый, черный и белый, которые "притушат" недостатки такого фасона.

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