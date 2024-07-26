Стрижки на тонкие и редкие волосы в 2024 году

Стилисты советуют делать стрижки на редкие волосы для женщин до уровня подбородка или еще короче, а если хочется сохранить длину, то максимум чуть ниже плеч. Тогда волосы смогут держать объем. Исключением для очень коротких стрижек являются только совсем тонкие и ослабленные волосы, через которые будет просвечиваться кожа головы и подчеркивать нехватку густоты и объема.

2. Техника стрижки

К техникам, придающим стрижке на тонкие волосы объем, относятся слои, плотный прямой срез, который визуально их уплотнит. Но для этого они должны быть здоровыми, потому что поврежденные секущиеся кончики не дадут нужного эффекта. Стилисты рекомендуют не отказываться от челок - сплошная прямая, удлиненная ассиметричная или зачесанная набок само по себе создают эффект пышности.

3. Удобство в укладке

Стрижки на тонкие и редкие волосы должны придавать объем и быть несложными в повседневной укладке. Лучше всего использовать пенки, муссы и лаки с легкой степенью фиксации. А вот с восками и гелями надо быть осторожнее, потому что они могут утяжелять и загрязнять пряди.

Короткие женские стрижки для тонких и редких волос