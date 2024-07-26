Стрижки на тонкие и редкие волосы в 2024 году

Стрижки на тонкие и редкие волосы 2024 сочетают разные стили и техники исполнения и варьируются от совсем коротких вроде женской "пикси" и мужского "бокса" до длинных каскадов. Для придания объема популярны разные локоны, а для создания эффекта подвижных и струящихся волос - всевозможные блики, передает Day.Az со ссылкой на lady.mail.ru.
Основные правила стрижки тонких и редких волос
1. Выбор длины
Стилисты советуют делать стрижки на редкие волосы для женщин до уровня подбородка или еще короче, а если хочется сохранить длину, то максимум чуть ниже плеч. Тогда волосы смогут держать объем. Исключением для очень коротких стрижек являются только совсем тонкие и ослабленные волосы, через которые будет просвечиваться кожа головы и подчеркивать нехватку густоты и объема.
2. Техника стрижки
К техникам, придающим стрижке на тонкие волосы объем, относятся слои, плотный прямой срез, который визуально их уплотнит. Но для этого они должны быть здоровыми, потому что поврежденные секущиеся кончики не дадут нужного эффекта. Стилисты рекомендуют не отказываться от челок - сплошная прямая, удлиненная ассиметричная или зачесанная набок само по себе создают эффект пышности.
3. Удобство в укладке
Стрижки на тонкие и редкие волосы должны придавать объем и быть несложными в повседневной укладке. Лучше всего использовать пенки, муссы и лаки с легкой степенью фиксации. А вот с восками и гелями надо быть осторожнее, потому что они могут утяжелять и загрязнять пряди.
Короткие женские стрижки для тонких и редких волос
Короткие стрижки на тонкие и редкие волосы лучше всего маскируют нехватку густоты. Еще пряди не провисают под собственной тяжестью и поэтому лучше держат форму. И в принципе за такой длиной проще ухаживать, не говоря о том, что с правильной укладкой она освежает и даже омолаживает кожу.
1. Пикси
Это одна из самых популярных женских стрижек на тонкие и редкие волосы. Разные варианты длины позволяют подобрать ее под любую форму лица. Круглому подойдет короткая пикси или с длинной челкой, треугольному - без объема на макушке. На квадратной форме будет хорошо смотреться ассиметричная пикси, а овальному подойдет любой вариант длины и челки.
Как укладывать
Для укладки достаточно использовать фен и ваше любимое средство для стайлинга. Главное, чтобы оно было легким, - например, лак с легкой фиксацией или пенка. Нанесите его на слегка подсушенные волосы, придайте форму, какая вам нравится, и досушите, периодически прочесывая и укладывая руками.
2. Боб
Тонким волосам подойдет многослойный боб, который за счет укладки придаст им фактуру. Можно попробовать боб с асимметрией, который придаст визуальный объем и густоту волосам за счет перехода от удлиненных передних прядей к короткому затылку. И любой боб будет казаться еще пышнее за счет окрашивания прядками.
Как укладывать
Для укладки многослойного боба вам понадобится мусс для объема. Он поможет приподнять пряди от корней, а укладка круглой щеткой во время сушки феном придаст им значительный объем. Для ассиметричной укладки хорошо подойдет текстурирующая пудра, которая позволить создать легкий "творческий" беспорядок и эффект фиксации без склеивания.
3. Пикси с длинной рваной челкой
Длинная рваная челка не только в тренде, но и идеально дополнит стрижку на редкие волосы для круглого лица. Попросите стилиста подстричь челку ниже бровей, делая ее более короткой в центре и немного удлиняя по направлению к скулам.
Как укладывать
Придать форму стрижке можно без средства для стайлинга. Достаточно высушить волосы феном, укладывая пряди в нужном направлении руками. Для челки подойдет легкая паста, с помощью которой надо аккуратно уложить пряди у лица, и взъерошить макушку. Такой контраст сам по себе будет создавать эффект объемных и подвижных волос.
4. Боб до подбородка с боковым пробором
Такая длина в сочетании с боковым пробором работает на утяжеление волос, а "организованный беспорядок" у корней добавляет объем. Можно еще сделать блики на тон светлее основного цвета - волосы будут выглядеть более сильными и здоровыми.
Как укладывать
Слегка подсушите волосы и нанесите по длине мусс средней фиксации. Каждую прядь сначала приподнимайте круглой щеткой и продувайте феном у корней, чтобы зафиксировался объем, а потом несколько раз с небольшим натяжением протягивайте щеткой до кончиков. Это позволит одновременно вытянуть и отполировать пряди, снимая статическое напряжение. Сделайте боковой пробор и, чтобы еще сильнее приподнять корни, распылите на них сухой шампунь. Он слегка подсушивает структуру и за счет этого придает объем.
5. Текстурированный боб
Текстура играет ключевую роль при создании объема на тонких прядях. Попробуйте сделать средний с тонкими "рваными" слоями, и волосы даже без специальной укладки будут более воздушными. А укладка "ломаными" волнами только добавит пышности и сделает образ более стильным.
Как укладывать
Первым делом вам понадобится термозащита, потому что тонкие и слабые волосы очень легко повредить. Нанесите ее по всей длине с расстояния вытянутой руки. Каждую прядь скрутите жгутом и зажмите между створками утюжка на 5-7 секунд в зависимости от толщины. Не расчесывайте волосы щеткой - это лишит пряди структурности. Разберите их руками и взъерошьте. При необходимости можно нанести совсем немного лака с подвижной фиксацией.
Модные стрижки на тонкие редкие волосы средней длины, придающие объем
Стрижки на тонкие волосы для объема средней длины - отличный вариант для тех, кто не готов пожертвовать длиной ради объема или, наоборот, не может позволить себе волосы ниже плеч из-за нехватки природной густоты.
1. Каре
Стрижка на тонкие волосы каре смотрится максимально просто и лаконично, но при этом который год остается в топе самых стильных стрижек сезона. Стилисты советуют делать прямой срез кончиков, тогда они будут меньше путаться и в массе своей будут казаться более здоровыми и плотными.
Как укладывать
Обычно каре не требует специальной укладки. Достаточно помыть голову и высушить ее феном, придавая стрижке форму расческой. Но если вы хотите добавить объем, то стильно смотрится очень легкая волна. Нанесите уплотняющий спрей и сделайте завивку щипцами от середины длины, прогревая пряди буквально по секунде. Можно чередовать направление завитков - это только сделает волосы более живыми и подвижными.
2. Удлиненный боб
Стрижки боб на редкие волосы необязательно должны быть очень короткими. Например, эта прическа длиной чуть выше плеч выглядит кокетливо и придает объем благодаря мягким волнам светлого и золотистого оттенков.
Как укладывать
Все гениальное просто: чтобы уложить этот боб, достаточно перед сушкой феном нанести по длине немного мусса для укладки, а в завершение концы волос завить щипцами внутрь. И если сделать блики у лица, прическа будет еще омолаживать и освежать.
3. Каре с укороченным затылком
Делая стрижку на несколько сантиметров ниже подбородка и укорачивая пряди по направлению к затылку, вы получаете заветный эффект объема. Блеск добавит волосам ощущение ухоженности.
Как укладывать
Для укладки такой стрижки не нужны особые навыки и будет достаточного фена-щетки. Если волосы плохо держат форму, можно перед сушкой нанести немного разглаживающего спрея или мусса. А для придания блеска используйте соответствующий спрей. Только не переборщите, иначе волосы могут потерять объем и свежесть.
4. Текстурированный средний боб
Попробуйте сделать боб средней длины с тонкими рваными прядями, и ваши слабые и безжизненные волосы обретут "второе дыхание". Стрижка хороша еще и тем, что за "равной" текстурой может скрывать секущиеся кончики. Но по-хорошему до них лучше не доводить, а если появились, - не маскировать, а подравнивать.
Как укладывать
Для того чтобы подчеркнуть текстуру, используйте специальный спрей, а чтобы стрижка долго держалась, - лак с подвижной фиксацией. Нанесите спрей после сушки феном и взбейте пряди руками. Пробор делать необязательно, но он сам по себе создает ощущение густоты у корней. Лак поможет зафиксировать получившуюся укладку.
Длинные стрижки для объема тонких и редких волос
Длинные стрижки на редкие волосы менее популярны, чем короткие. Они сложнее держат объем и требуют больше времени на укладку. Но есть приемы, которые упрощают ношение волосы ниже и придают густоту: например, различные слои, укладка на крупные бигуди или дополнение в виде челки.
1. Стрижка с челкой
Прямая челка до бровей с плотным прямым срезом добавит стрижке объем, а рваные слои по длине создадут ощущение подвижности и фактурности. Для укладки можно использовать сухой шампунь - он освежает пряди и обладает легкой фиксацией.
Как укладывать
Нанесите термозащиту и выпрямите пряди утюжком, помня о том, что, чем слабее и тоньше волосы, тем меньше должна быть температура. Когда пряди остынут, нанесите текстурирующий спрей и создайте "легкий хаос" руками.
2. Каскад
Если длинным волосам не хватает объема, поможет стрижка каскад на редкие волосы с едва заметными слоями. Центральный пробор подчеркнет черты лица и сделает образ более утонченным, а цветные блики придадут желаемую текстуру и визуальную густоту.
Как укладывать
Каскадные стрижки довольно просты в укладке. Чтобы подчеркнуть слои, достаточно нанести мусс и накрутить пряди феном-щеткой. Чтобы придать объем узкому лицу, укладывайте пряди внутрь, а чтобы гармонизировать треугольную форму лица, - наружу.
3. Тонкие длинные волосы с челкой-шторкой
Челка-шторка отлично сочетается с длинными слоями и имеет множество вариантов укладки. Например, легкие волны от лица сделают образ еще более женственным и придадут объем за счет своей воздушной текстуры.
Как укладывать
Нанесите термозащиту и накрутите пряди в разных направлениях, чтобы было ощущение "ветра в волосах". Челку уложите на две стороны, слегка вытягивая и подкручивая только на кончиках. Зафиксируйте прическу легким лаком.
4. Стрижка бритвой по всему периметру
Если вам наскучили длинные прямые волосы, стрижка бритвой по всему периметру освежит образ.
Как укладывать
Достаточно вытянуть пряди утюжком с термозащитным средством, а челку и пряди у лица уложить внутрь круглой объемной щеткой. Можно еще пройтись по концам воском или пастой, если хотите усилить и подчеркнуть неоднородную фактуру.
5. Двухслойный каскад
Попросите парикмахера сделать двухслойную стрижку, чтобы второй слой начинался примерно от уровня подбородка. Чтобы эффект объема был даже без укладки, сделайте светлые прядки на концах верхнего слоя, а на остальной длине - плавный переход от более темных к светлым прядям.
Как укладывать
Накрутите концы волос щипцами в направлении от лица. Несколько нижних прядей можно уложить наружу. Не расчесывайте волосы, а мягко пройдитесь по концам воском или пастой, предварительно растерев их в ладошках. Так вы зафиксируйте завитки, но при этом сохраните легкость и подвижность остальной массы волос.
Омолаживающие женские стрижки на тонкие и редкие волосы
Омолаживающие стрижки на тонкие волосы можно поделить на три возрастные категории в зависимости от состояния волос и типа внешности. Но при этом ничто не мешает вам выбрать прическу, которая на ваш взгляд лучше всего подчеркивает вашу индивидуальность.
Для женщин после 40 лет
Стрижки на тонкие волосы в 40 лет открывают простор для самовыражения. Можете разбавить их стильным окрашиванием - многие техники сами по себе дают эффект густоты и объема.
1. Шегги
Текстура тонких волос хорошо подходит для шегги. Она способна придавать объем даже без укладки. Достаточно просто взъерошить волосы руками, как будто их растрепал морской бриз. И плюс к этому - стрижку можно дополнить шторкой, что визуально добавить пышности у лица.
2. Текстурированное каре с удлинением
Текстурированное каре с небольшим удлинением у лица смотрится стильно и аккуратно, а с бликами в теплой гамме еще и романтично, и женственно. И еще такое каре очень практичное, потому что длину можно укладывать локонами или, наоборот, вытягивать.
3. Пикси с прямым пробором
Гладкая стрижка пикси с прямым пробором делает образ сдержанным и элегантным и будет одинаково хорошо сочетаться и с офисным стилем, и с вечерним платьем.
Для женщин после 50 лет
Стрижки на тонкие волосы после 50 лет мало чем отличаются от стрижек в 40. Если только вы замечаете истончение и поредение волос, то тогда можете сделать выбор в пользу более короткой длины и незамысловатой укладки.
1. Каре с челкой
Волна на концах прядей придает прическе дорогой и ухоженный вид, а пышная челка создает иллюзию объема на корнях и привлекает внимание к глазам. А еще такое каре отлично скрывает морщинки на лбу.
2. Пикси с челкой набок
Ищете практичную и элегантную стрижку? Обратите внимание на эту пикси. Мягкая длинная челка в сочетании с глубоким пробором и короткими висками придает тонким волосам внушительный объем и требует минимальной укладки лаком.
3. Классический французский боб
Этот французский боб, ставший уже классикой, выглядит сдержанно и элегантно. Аккуратная укладка добавляет шарм, а обрамляющая лицо челка смягчает черты и заодно маскирует морщинки на лбу.
Для женщин после 60 лет
В 60 стрижки на тонкие волосы должны учитывать не только текстуру волос, но и возрастные изменения кожи, и по возможности "скрадывать" несовершенства внешности. Ниже примеры именно таких стрижек.
1. Пикси с укороченной челкой
Удлиненные на макушке пряди придают густоту и объем. Если подобрать оправу очков в тон, образ будет казаться еще более стильным.
2. Удлиненное каре
Вытянутые утюжком и уложенные к лицу пряди делают образ более мягким и создают ощущение объема. Блики добавляют подвижность и ощущение густоты. И удлиненное каре не требует оперативного визита к парикмахеру - несколько лишних сантиметров никто не заметит.
3. Контрастный боб
Этот боб играет на контрасте темных корней и более светлых прядей у лица, создавая свежий и современный образ. Легкая волна от середины длины придает дополнительный объем и легкость, делая эту стрижку идеальным вариантом для тонких волос.