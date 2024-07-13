Наоми Кэмпбелл с жакетом Litkovska в символической съемке британского Elle - ФОТО

Британская супермодель и настоящая икона стиля 90-х Наоми Кэмпбелл стала лицом новой fashion-съемки для мартовского выпуска ELLE UK. На одной из фотографий знаменитость позирует в пышном черном платье, держа в руках жакет украинского бренда Litkovska из коллекции весна-лето - 2024.

Жакет представлен в виде черной оверсайз-модели с копной замороженного сена, прикрепленной к одному из его рукавов. Это, по словам дизайнера, стало символом замершего во времени украинского наследия.

Новая фотосессия Наоми посвящена почти четырем десяткам лет с начала ее модельной карьеры, и в частности с первой съемки Кэмпбелл в британском ELLE.

"У меня были первые большие съемки с британским ELLE, когда мне было 15, за месяц до 16-летия. Я никогда этого не забуду. Я никогда не забываю людей, которые в этом участвовали", - рассказала модель.

Наоми поделилась, что тогда совсем не знала, как это - быть моделью, и просто танцевала на съемке и принимала те позы, которые приходили в голову в тот момент. С тех пор карьера звезды пошла вверх, и она появилась на 25 глобальных обложках ELLE.

Сейчас Кэмпбелл - мать двоих детей, и даже в свои 53 она продолжает покорять главные подиумы мира, заставляя всю публику, как и в 90-х, прикипать взглядами к ней.

"Я люблю, люблю, люблю моду. Мне нравится, что мне все еще дают возможность делать свою работу. Я люблю творчество. Испытываю удовольствие, глядя на людей, увлеченных тем, что они делают. Я хочу работать с большими и новыми талантами. И конечно, люблю учиться. Это никогда не кончится!" - добавила Наоми.