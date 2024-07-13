13 июля 2024

13 июля 2024 13:00

Наоми Кэмпбелл с жакетом Litkovska в символической съемке британского Elle - ФОТО

Британская супермодель и настоящая икона стиля 90-х Наоми Кэмпбелл стала лицом новой fashion-съемки для мартовского выпуска ELLE UK. На одной из фотографий знаменитость позирует в пышном черном платье, держа в руках жакет украинского бренда Litkovska из коллекции весна-лето - 2024.

Жакет представлен в виде черной оверсайз-модели с копной замороженного сена, прикрепленной к одному из его рукавов. Это, по словам дизайнера, стало символом замершего во времени украинского наследия.

Новая фотосессия Наоми посвящена почти четырем десяткам лет с начала ее модельной карьеры, и в частности с первой съемки Кэмпбелл в британском ELLE.

"У меня были первые большие съемки с британским ELLE, когда мне было 15, за месяц до 16-летия. Я никогда этого не забуду. Я никогда не забываю людей, которые в этом участвовали", - рассказала модель.

Наоми поделилась, что тогда совсем не знала, как это - быть моделью, и просто танцевала на съемке и принимала те позы, которые приходили в голову в тот момент. С тех пор карьера звезды пошла вверх, и она появилась на 25 глобальных обложках ELLE.

Сейчас Кэмпбелл - мать двоих детей, и даже в свои 53 она продолжает покорять главные подиумы мира, заставляя всю публику, как и в 90-х, прикипать взглядами к ней.

"Я люблю, люблю, люблю моду. Мне нравится, что мне все еще дают возможность делать свою работу. Я люблю творчество. Испытываю удовольствие, глядя на людей, увлеченных тем, что они делают. Я хочу работать с большими и новыми талантами. И конечно, люблю учиться. Это никогда не кончится!" - добавила Наоми.


Просмотров: 117

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

12 апреля 22:22

  • 1 916
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 3 763
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 9 012
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 8 006
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 8 399
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 7 932
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 9 033
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 8 491
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 7 580
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 8 121
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО