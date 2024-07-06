Как визуально улучшить лицо с помощью серег?

Стилистка Алена Ли назвала россиянкам способ визуально улучшить внешность с помощью серег. Как передает Day.Az, ее комментарий публикует "Москва 24".

По словам эксперта, эталонной считается овальная форма лица, которую можно попытаться зрительно создать посредством указанных украшений. Так, обладательницам формы "перевернутый треугольник" - с широким лбом и заостренным подбородком - она порекомендовала выбирать удлиненные серьги, расширяющиеся книзу.

В то же время женщинам с круглым лицом подойдут ювелирные изделия с мягкими формами, например каплевидные, и создающие вытянутую линию, например на удлиненной цепочке.

"Девушки с лицом ближе к квадратной или прямоугольной форме, с широким лбом и подбородком, тоже могут выбрать вытянутые серьги мягкой или изогнутой формы. Также им пойдут пусеты с крупным камнем", - отметила стилист.

В свою очередь, треугольную форму - с широким подбородком и небольшим лбом - помогут скорректировать удлиненные серьги мягкой формы, спускающиеся ниже линии подбородка. Среди них - цепочки и миниатюрные пусеты, пояснила специалистка.