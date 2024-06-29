Грязная обувь стала трендом у молодежи

Грязные кеды и кроссовки стали трендом у молодежи в 2024 году. Соответствующую информацию публикует New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно материалу, представители поколения Z тратят сотни долларов на рваную обувь с потертостями и заведомо загрязненной подошвой. Особенной популярностью пользуются модели люксового бренда Golden Goose.

Любовь к подобной обуви модные блогеры объясняют ее удобством и универсальностью. По их словам, у них нет необходимости тщательно ухаживать за заведомо грязными кедами. "Новые кеды все равно бы стали грязными очень быстро. Зачем расстраиваться зря? Я купила Golden Goose и забыла об этой проблеме", - высказалась одна из инфлюэнсеров.