5 ошибок, которые ты постоянно совершаешь при выборе летней обуви

Лето - то самое время, когда сидеть дома практически преступление. Если поздней осенью, зимой и ранней весной желание смотреть сериалы на диване можно с легкостью оправдать плохой погодой, летом такой трюк вряд ли прокатит. Так что мы предлагаем отложить домашние "дела" на три-четыре месяца и отправиться покорять столичные (и не только) веранды, парки и набережные.

Помимо настроения и хорошей компании тебе понадобится удобная обувь, которая не начнет натирать спустя пару минут после выхода. Согласись, забег по аптекам в поисках пластырей - сомнительная затея даже в самый солнечный летний день.

Так на что же обращать внимание при покупке обуви? Сегодня мы как раз с этим разберемся. Собрали пять главных ошибок, которые совершает каждая при выборе босоножек, сабо и туфель на лето.

Ошибка № 1. Ты считаешь, что чем больше свободного места, тем лучше



Как правило, это бывает с сандалиями, у которых есть перемычка между пальцев. Проблемы начинаются в том случае, если пальцы не такие длинные, как задумывалось конструктором обуви. Получается, что спереди будет слишком много свободного места. При ходьбе это будет сильно мешать. Поэтому следи за тем, чтобы от кончиков пальцев до края подошвы было не больше одного сантиметра.

Ошибка № 2. Во время примерки ты стоишь на месте

В этом пункте речь пойдет о босоножках и мюли на каблуке. Если у пары тонкие перемычки или ремешки, они могут не справиться с задачей удерживать ногу на месте. Из-за этого она будет постоянно сползать, а тебе будет казаться, что обувь мала. Во время примерки это может быть незаметно, поэтому не стесняйся походить в обуви по магазину хотя бы пару минут. Это даст тебе понять, как ведет себя обувь в движении.

Ошибка № 3. Ты не обращаешь внимание на ширину подошвы

Некоторые модели сабо, вьетнамок или мюли могут быть предназначены для девушек с узкой стопой. Многие бренды прописывают это в описании обуви (если ты смотришь на сайте), но консультант может попросту не предупредить об этом. А поскольку все вышеперечисленные модели открытые, ты можешь не почувствовать дискомфорта во время примерки. Так что всегда проверяй, не выходит ли нога за пределы подошвы. Если да, сразу вычеркивай эту обувь из списка претендентов.

Ошибка № 4. Ты примеряешь обувь только на одну ногу

Уверены, ты знаешь, что размер обеих ног может слегка отличаться, и это абсолютно нормально. Однако некоторые забывают об этой особенности при покупке обуви и примеряют заветную пару только на одну ногу. И это может сыграть с ними злую шутку. Если обувь бренда маломерит, одной ноге может быть вполне комфортно, а вот второй нет. Так что не ленись надевать обувь на обе ноги.

Ошибка № 5. Ты меришь обувь в первой половине дня

На этот пункт стоит обратить внимание тем, кто часто замечает легкий отек ног к вечеру. Это может быть из-за избыточной физической активности, неудобной обуви или просто потому, что ты выпила слишком много воды. Если ты сталкиваешься с этим, новую пару стоит примерять во второй половине дня. А еще лучше приехать в магазин дважды - один раз утром, а потом вечером. Конечно, далеко не у всех есть возможность кататься по торговым центрам так часто. Поэтому мы предлагаем следующее решение: если ты примеряешь обувь в первой половине дня, учти, что пара не должна сидеть слишком плотно. А если во второй - она не должна сидеть слишком расслабленно.

peopletalk.ru