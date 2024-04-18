18 апреля 2024

18 апреля 2024 11:14

Названа самая трендовая модель штанов на 2024 год

Редакторы Who What Wear назвали самую трендовую модель штанов на 2024 год. Соответствующий материал появился на сайте модного издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, актуальными стали варианты из шелка. По словам экспертов, данная вещь придает повседневному образу утонченность и обеспечивает комфорт. Кроме того, они отметили, что шелковые брюки отлично сочетаются с шерстяным джемпером или кардиганом.

В то же время, как считают специалисты, в вечерних образах подобный предмет гардероба следует носить с верхней одеждой, выполненной из кашемирового трикотажа. Что касается обуви, то шелковые штаны будут прекрасно смотреться с сандалиями, оформленными ремешками.


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