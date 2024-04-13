Популярные в 90-х женские туфли вновь стали трендом весной

Популярные в 1990-х годах женские туфли вновь стали трендом весной. Как передает Day.Az, об этом пишет французская версия журнала Vogue.

Фэшн-редакторы заявили, что в текущем сезоне в моду вернулись мюли на каблуке kitten heel (расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров - прим. "Ленты.ру"). Отмечается, что данная обувь оказалась представлена в весенне-летних коллекциях многих известных брендов. Например, она появилась в ассортиментах марок Loewe, Miu Miu, Jimmy Choo, Balenciaga, а также Manolo Blahnik и Bottega Veneta.

Кроме того, подобным туфлям отдают предпочтения знаменитости, указывает издание. Среди них - дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, манекенщица Кайя Гербер. Девушка пришла на программу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon в минималистичных серебристых мюлях, которые она сочетала с голубым облегающим платьем без бретелей. Кроме того, она появилась в этой обуви на прогулке, составив образ с укороченным серым лонгсливом и юбкой длины миди с разрезом.