Вьетнамки вновь станут трендом летом

Один фасон модной в 2000-х годах обуви вновь станет трендом летом. Об этом пишет французская версия журнала Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о вьетнамках, которые, по словам фэшн-редакторов, из пляжной обуви превратятся в универсальную благодаря популярным брендам. Так, данные изделия включили в свои коллекции марки Chanel, Burberry, Coperni, Miu Miu и Balenciaga. Они представили различные модели указанного предмета гардероба, в том числе на каблуках, с веревочной подошвой и из резины.

В свою очередь, манекенщицы на показах сочетали вьетнамки с облегающими брюками и кожаными куртками, микрошортами и блузками с жабо, а также с асимметричными юбками длины миди и комбинезонами свободного кроя.