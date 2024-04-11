11 апреля 2024

11 апреля 2024 11:34

Вьетнамки вновь станут трендом летом

Один фасон модной в 2000-х годах обуви вновь станет трендом летом. Об этом пишет французская версия журнала Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о вьетнамках, которые, по словам фэшн-редакторов, из пляжной обуви превратятся в универсальную благодаря популярным брендам. Так, данные изделия включили в свои коллекции марки Chanel, Burberry, Coperni, Miu Miu и Balenciaga. Они представили различные модели указанного предмета гардероба, в том числе на каблуках, с веревочной подошвой и из резины.

В свою очередь, манекенщицы на показах сочетали вьетнамки с облегающими брюками и кожаными куртками, микрошортами и блузками с жабо, а также с асимметричными юбками длины миди и комбинезонами свободного кроя.


Просмотров: 158

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 2 852
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 8 054
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 7 145
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 7 492
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 7 073
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 8 082
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 7 564
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 6 691
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 7 204
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 7 173
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос