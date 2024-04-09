9 апреля 2024

9 апреля 2024 11:18

Перечислены самые модные сочетания цветов в одежде на лето

В новом сезоне следует сделать ставку на базовые оттенки, миксовать их с яркими цветами и разбавлять пастелью. Об этом "Газете.Ru" рассказала редактор моды Lamoda Яна Еркович, передает Day.Az.

"Коричневый сейчас даже популярнее черного. По крайней мере, дизайнеры не торопятся списывать его со счетов и пробуют интерпретировать иначе: глубокий шоколадный оттенок предлагают сочетать с яркими цветами. И желтый - в приоритете", - начала эксперт.

Она также посоветовала делать ставку на бордовый и белый.

"The Row, Prada, Givenchy, 032с вывели привычное, но беспроигрышное сочетание двух базовых цветов на новый уровень, напомнив о том, что красота - в простоте. Никаких принтов и дополнительных аксессуаров не требуется. Повторить это легко, как мы и любим", - объяснила стилист.

Еще один вариант комбинировать оттенки летом 2024, по мнению стилиста, - голубой и бежевый.

"Для тех, кто любит палитру поспокойнее, The Row, Auralee и Lemaire предлагают такой минималистичный дуэт. Он актуален и для непринужденных повседневных образов, и для офисного дресс-кода. Универсально и практично", - посоветовала Еркович.

Любителям нежных оттенков советуют присмотреться к сочетаниям с охрой.

"Из ярких цветов самым популярным на показах весна-лето 2024 стала именно сочная охра. Чтобы подчеркнуть насыщенность, дизайнеры миксовали ее с пастельными оттенками из той же гаммы. После зимы этот прием как глоток свежего воздуха", - рассказала она.

В заключение Яна Еркович отметила зеленый и серый.

"Любим серый за его универсальность: он сочетается практически со всеми яркими и базовыми цветами. В этом сезоне мы вдохновились комбинацией серого с зеленым - выглядит бодро и подходит даже для строгих образов в рамках офисных правил", - заключила она.


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