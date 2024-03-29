29 марта 2024

29 марта 2024 16:51

Названа модная замена футболкам на лето

Фэшн-редакторы назвали модную замену футболкам на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue.

По словам экспертов, данный предмет гардероба в грядущем сезоне уступит место асимметричным топам. Например, фасонам с одним рукавом или обнажающим одно плечо. Отмечается, что подобные изделия продемонстрировали на подиумах многие известные бренды, в том числе Dior и Balmain. Манекенщицы на показах сочетали их с юбками-солнце длины миди и укороченными брюками клеш с растительным принтом.

Кроме того, на упомянутую вещь обратили внимание знаменитости. Так, возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо итальянская манекенщица Виттория Черетти примерила черный топ с широкими голубыми джинсам, а испанская модель и блогерша Гала Гонсалес добавила к образу синие мешковатые брюки из денима.

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