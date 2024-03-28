28 марта 2024

28 марта 2024 11:33

Колготки неожиданного цвета стали модными в 2024 году

Красные колготки стали трендом среди знаменитостей в 2024 году. Соответствующий материал появился на сайте издания New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно публикации, колготки данного неожиданного цвета обрели популярность у главных мировых звезд, а также заполонили показы именитых брендов. Так, например, модель Хлоя Севиньи снялась в полностью красном наряде для обложки французского Vogue, а телезвезда Кайли Дженнер позировала в красных колготках и пальто модного бренда Jacquemus.

Кроме того, упомянутую тенденцию поддержали блогерша Валентина Ферраньи, актрисы Эль Фаннинг и Аня Тейлор Джой и другие именитые личности.


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