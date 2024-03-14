14 марта 2024

14 марта 2024 11:13

Названы самые модные туфли весны 2024

Эксперты Vogue заявили, что белые туфли-лодочки станут трендом весны благодаря знаменитостям. Об этом сообщается на официальном сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известные бренды активно использовали на показах на Неделях моды прием с белыми туфлями-лодочками: обувь и цветные колготки. В том числе модный прием был заметен у брендов Schiaparelli и Balmain. Эксперты также написали, что актрисы Зендея и Леа Сейду и супермодель Рози Хантингтон-Уайтли уже выходили на публику в белых туфлях.

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