Анджелина Джоли дебютировала в качестве дизайнера на «Оскаре»

Голливудская актриса Анджелина Джоли дебютировала в качестве дизайнера на 96-й церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает журнал Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бренд Atelier Jolie, который актриса запустила в прошлом году, создал платье для писательницы и художницы Сулейки Жауад. Знаменитость вышла на красную дорожку вместе со своим супругом, Джоном Батистом. Сулейка Жауад надела золотистое платье-макси из шелка, которое было украшено рисунком художника Чаза Геста. Он изобразил оркестр, отсылающий к фильму "Американская симфония", где Сулейка Жауад и Джон Батист сыграли вместе.

"Мне хотелось создать образ, вдохновленный творчеством Сулейки и ее любовью. Она художница, поэтому было правильно использовать ее платье в качестве холста", - сказала Анджелина Джоли.