Перечислены модные тренды весны

Весной 2024 года в моде будут открытое тело, короткие шорты, мини-юбки и деним, заявил в беседе с NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. По его словам, абсолютным трендом предстоящих месяцев станет стилистика 2000-х годов. Эксперт по моде также рекомендовал женщинам обратить внимание на вещи в горошек и с цветочным принтом, передает Day.Az.

Этой весной в моде открытое тело, мини-юбки, короткие шорты и деним. Абсолютным трендом будет стилистика двухтысячных. Популярными цветами станут бордовый и оттенки красного, салатовый, синий. Также модницам стоит обратить внимание на вещи с цветочным принтом и в горошек. В весенних коллекциях будет очень много глянцевых тканей, например, лаковой кожи, латекса, кроме того, замши, то есть будет присутствовать и рок-н-ролльный стиль, - объяснил Лисовец.

Как подчеркнул стилист, в моде по-прежнему остается элегантная обувь с акцентом на женственность и сексуальность. Лисовец также добавил, что стоит постепенно уходить от оверсайз-одежды и грубого стиля.