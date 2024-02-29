29 февраля 2024

29 февраля 2024 13:28

Перечислены модные тренды весны

Весной 2024 года в моде будут открытое тело, короткие шорты, мини-юбки и деним, заявил в беседе с NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. По его словам, абсолютным трендом предстоящих месяцев станет стилистика 2000-х годов. Эксперт по моде также рекомендовал женщинам обратить внимание на вещи в горошек и с цветочным принтом, передает Day.Az.

Этой весной в моде открытое тело, мини-юбки, короткие шорты и деним. Абсолютным трендом будет стилистика двухтысячных. Популярными цветами станут бордовый и оттенки красного, салатовый, синий. Также модницам стоит обратить внимание на вещи с цветочным принтом и в горошек. В весенних коллекциях будет очень много глянцевых тканей, например, лаковой кожи, латекса, кроме того, замши, то есть будет присутствовать и рок-н-ролльный стиль, - объяснил Лисовец.

Как подчеркнул стилист, в моде по-прежнему остается элегантная обувь с акцентом на женственность и сексуальность. Лисовец также добавил, что стоит постепенно уходить от оверсайз-одежды и грубого стиля.


Просмотров: 87

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 2 418
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 7 615
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 6 759
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 7 089
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 6 668
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 7 632
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 7 161
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 6 279
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 6 726
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 6 762
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос