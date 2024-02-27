Названы самые бесполезные вещи в гардеробе

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам самые бесполезные вещи. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение "Ленты.ру", передает Day.Az.

В первую очередь специалист посоветовал при обновлении гардероба не покупать брюки карго. "Их носит каждый представитель поколения Z, и из-за этого они уже не кажутся такими свежими и интересными, как полтора года назад", - пояснил он.

Кроме того, стоит отказаться от шарфов-хомутов, джинсовых юбок макси и обуви на массивной платформе. Так, Маер предположил в качестве альтернативных вариантов длинный шарф из шерсти или кашемира, юбку-колонну, сапоги на шпильках и ботинки на тонкой подошве.

Среди прочего рекомендуется не обращать внимания на микросумки и длинные ожерелья с кисточками. Вместо них лучше присмотреться к вместительным сумкам хобо и классическим ювелирным изделиям из золота и серебра.

В заключение собеседник издания отметил джинсы с разрезами на штанинах. "В новом сезоне их сместили расклешенные модели длиной до щиколотки. Если вы не любите клеш, в тренде остаются модели с прямыми штанинами", - уточнил он.