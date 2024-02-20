20 февраля 2024

20 февраля 2024 11:10

Названы главные тренды в свадебных нарядах

Организатор мероприятий Цици Линн Макуни назвала главные тренды в свадебных нарядах. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь эксперт заявила о том, что в 2024 году невесты нарушают традиции и выбирают сразу два платья. Макуни объяснила, что после официальной части мероприятия они переодеваются в более комфортные для них наряды. "Это не только интересный способ удивить гостей, но и позволяет парам разнообразить свои свадебные фотографии. В 2024 году женихи могут даже последовать этому примеру и сменить костюм на что-то менее формальное", - отметила она.

Кроме того, в свадебной моде стали преобладать короткие платья или со съемными юбками. При этом невесты обращают внимание на более яркую цветовую гамму. Белые платья больше не являются чем-то само собой разумеющимся, поясняет Макуни.

В заключение собеседница издания выделила тренд на банты, в частности на головных уборах и одежде.


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