19 февраля 2024

19 февраля 2024 16:21

Ковбойская шляпа станет самым модным головным убором

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал самый модный головной убор на весну и лето 2024 года.

По словам эксперта, особенно актуальной в теплое время года станет ковбойская шляпа. Свое утверждение специалист дополнил снимками, на которых образы были составлены с использованием данного аксессуара.

На кадрах в числе прочих предстала американская певица Бейонсе. Знаменитость примерила шляпы указанного фасона с серебристым приталенным жакетом и сапогами-чулками в тон и с красной лакированной мини-юбкой, водолазкой и плащом. 

Источник


Просмотров: 109

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 2 302
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 7 508
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 6 651
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 6 987
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 6 570
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 7 517
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 7 063
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 6 174
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 6 628
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 6 651
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос