4 февраля 2024

4 февраля 2024 18:59

Модная деталь одежды в стиле «Слова пацана»

Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал модной одну деталь одежды из сериала "Слово пацана", передает Day.Az.

Специалист призвал пользователей сети вдохновляться образами персонажей данного многосерийного фильма, отметив, что особенно популярными в данный момент стали предметы гардероба с лампасами. Он проиллюстрировал пост снимками девушек, которые позировали в брюках и кофтах марки Adidas с тремя характерными полосками.

При этом среди знаменитостей, продемонстрировавших данный тренд, оказались американские манекенщицы Эмили Ратаковски и Хейли Бибер.


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