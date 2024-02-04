Модная деталь одежды в стиле «Слова пацана»

Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал модной одну деталь одежды из сериала "Слово пацана", передает Day.Az.

Специалист призвал пользователей сети вдохновляться образами персонажей данного многосерийного фильма, отметив, что особенно популярными в данный момент стали предметы гардероба с лампасами. Он проиллюстрировал пост снимками девушек, которые позировали в брюках и кофтах марки Adidas с тремя характерными полосками.

При этом среди знаменитостей, продемонстрировавших данный тренд, оказались американские манекенщицы Эмили Ратаковски и Хейли Бибер.