29 ноября 2023

29 ноября 2023 16:00

Назван самый популярный модный бренд в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самый популярный модный бренд в мире в 2023 году. Соответствующий материал появился на одноименном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно исследованию, лидирующую позицию вновь занял итальянский бренд Miu Miu. При этом количество поисковых запросов, связанных с маркой, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 39 процентов.

В числе наиболее популярных вещей бренда оказались кардиган с логотипом компании и балетки.


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