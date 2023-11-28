28 ноября 2023

28 ноября 2023 09:20

Стилист Лисовец объяснил, как носить тренч из кожи зимой

Этой зимой в тренде будут короткие или длиной в пол шубы из искусственного меха, пальто из грубой шерсти и одежда из кожи, рассказал NEWS.ru стилист Владислав Лисовец, передает Day.Az.

По его словам, тренд на большие пуховики сходит на нет и в моде становится больше элегантности, в частности укороченных вещей. Также мода постепенно уходит от дутых курток.

В моде больше элегантности, соответственно, [в моде] пальто из очень грубой шерсти с подкладкой, с большим воротником, как на пиджаке, и большими карманами, цветное в клетку, полоску, с принтом. Чтобы было не холодно, под пальто можно носить тонкий облегающий пуховик.Очень много кожи в тренде: утепленные кожаные плащи, кожаные куртки, дубленки, стиль на стыке 1980-90-х, - отметил Лисовец.


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