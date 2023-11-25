25 ноября 2023

25 ноября 2023 09:59

Самые модные джинсы на зиму

Стилистка Надя Иванова перечислила россиянкам самые модные джинсы на зиму. Соответствующий комментарий публикует Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, рваные брюки из денима в холодное время года носить дискомфортно. "Назову топ-5 силуэтов джинсов, которые будут в моде в этом сезоне. Первый, который хочется выделить, это полуприлегающие к ногам штаны силуэта straight fit. Благодаря бренду Celine они снова вошли в моду. Посадка может быть как средняя, так и высокая", - уточнила специалистка.

Помимо этого, в список также вошли джинсы клеш. "Они могут быть расклешенными от колена или от бедра. Их можно застилизовать в стиле 70-х или в стиле бохо. Также в тренде всеми нами любимый стиль нулевых - джинсы клеш с низкой посадкой. К слову, низкая посадка сейчас снова возвращается в моде", - продолжила Иванова.

Среди прочего, собеседница издания также отметила актуальность моделей карго с массивными карманами. "Они пришли к нам этой весной и также плавно перешли в осенне-зимний период. Чем больше карманов, тем лучше. Посадка может быть как средняя, так и заниженная", - подчеркнула стилистка.

Вдобавок женщина заявила, что популярными в текущем сезоне являются широкие от бедра со средней или высокой посадкой джинсы-трубы. В заключение Иванова назвала свободные, мешковатые и с низкой посадкой бойфренды. "Сейчас нулевые, как стиль, снова в моде. И силуэт этих джинсов вернулся к нам", - подытожила она.

Lenta.ru


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