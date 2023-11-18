Стилист Лисовец назвал самые модные сумки сезона

Самые модные сумки сезона осень-зима 2023/24 назвал в своем блоге известный стилист Владислав Лисовец. Он призвал россиянок носить большие сумки в холодное время года, передает Day.Az со ссылкой на Мослента.

"Вместительные и женственные - это два главных тезиса для определения модной сумки этой осенью", - заявил Лисовец.

Он добавил, что совсем забывать про маленькие сумочки не стоит - они отлично подойдут для вечеринок в закрытых помещениях. Но на улице с объемной одеждой наиболее актуально и логично смотрятся именно большие сумки.

В частности, стилист порекомендовал женщинам обратить внимание на модели вместительных сумок из меха.