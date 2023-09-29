29 сентября 2023

29 сентября 2023 14:42

Как выглядит самый модный свитер осени-2023

Трикотаж - всегда осенняя категория товаров номер один. Именно с него стоит формировать вишлист на сезон. Если прямо сейчас вы находитесь в процессе совершения осенних покупок, обязательно внесите в свой список добротный трикотажный джемпер. И чем раньше, тем лучше. Хорошие модели не имеют свойства залеживаться на прилавках - и уж точно не доживают до межсезонных распродаж и "черной пятницы" (да, увы!). Но предварительно нужно определиться с главными трендами в этой плоскости. И здесь в кои-то веки все очень просто. даже проще простого. Дизайнеры наконец услышали наши мольбы и сконцентрировали свое внимание на практических соображениях. В моде отныне царит полная утилитарность, а значит, самыми модными стали базовые вещи. 

N21 осень-зима 2023/24

Christopher Kane осень-зима 2023/24

Этой осенью снова окажутся на пике популярности простые объемные свитеры маскулинного кроя. Будто позаимствованные из мужского гардероба. Например, у любимого папы или бойфренда. Без лишнего декора и нарочито объемные. Носить их отныне полагается с подчеркнуто нарядными юбками - для создания правильного контраста. Как на показе Prada, где модели выходили на подиум в объемных белых юбках, расшитых цветами в духе оригами, и максимально лаконичных джемперах гладкой вязки в нейтральных оттенках. Или на шоу Emilia Wickstead, N21 и Christopher Kane. С одной стороны, это помогает вписать любимую нарядную вещь в повседневный гардероб и не чувствовать себя глупо, идя по делам в понедельник в пайетках или кружеве. С другой - это отличный компромисс для тех, кто хочет начать наряжаться, но боится или стесняется делать это на полную катушку.  Но на что обратить внимание при выборе свитера? В первую очередь, на состав. Шерсть и кашемир не только привлекательно выглядят и приятны к телу, но и действительно хорошо греют, что немаловажно в нашем суровом климате. Более бюджетным вариантом могут стать джемперы из смесовых материалов - в них вы тоже не замерзнете. И, конечно, на крой: чем он объемнее, тем лучше.

Emilia Wickstead осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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