29 сентября 2023

29 сентября 2023 10:43

Самый необычный и модный аксессуар осени

Bottega Veneta осень-зима 2023/24

Настало время сиять. На это недвусмысленно намекают ключевые коллекции сезона. Если тренд на все базовое и утилитарное вас не прельщает, как и слегка наскучившая "тихая роскошь", то можно примкнуть к другому лагерю. Значительная часть дизайнеров придерживается обратной точки зрения и призывает делать ставку на все яркое, нарядное и сияющее. И мы их поддерживаем. В конце концов, каждый день может быть праздником, если вы умеете сами себе создать настроение. А одежда и аксессуары могут в этом помочь. Если платье в пайетках для вас немного чересчур, то можно обойтись и более щадящими средствами. Например, взять в руки серебристую сумку. Она не только моментально задаст образу настроение, но и вытянет его на новые модные вершины. Ведь именно этот аксессуар гордо носит звание самого модного в наступающем сезоне.

Coperni осень-зима 2023/24

Металлик - глобальный тренд. Он распространяется не только на аксессуары, но и на одежду и обувь. И вовсе не ограничивается одним лишь серебристым оттенком - все сияющие цвета будут этой осенью в фаворитах. Но мы ограничимся одним конкретным микротрендом, который легко поддержать. К тому же он впишется практически в любой гардероб - даже самый консервативный. Небольшая сумка, будто отлитая из металаа, станет вашей верной спутницей и на светских мероприятиях, и на коктейле с подругами, и на свидании, и на каждый день. Если выбрать аксессуар не слишком замысловатой формы, то он легко впишется даже в лаконичные базовые образы и не будет привлекать к себе лишнее внимание. Но в любом случае станет заметным акцентом и центром вашего лука. Это простой способ сделать стильным даже самый незамысловатый аутфит, состоящий из джинсов и белой рубашки. Просто добавьте серебристую сумку и туфли на каблуках - и можно отправляться на вечеринку. Подходящие опции ищите у Coperni, Bottega Veneta, Gucci, Luar, Paco Rabanne.

Paco Rabanne осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


Просмотров: 112

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 916
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 165
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 466
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 5 059
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 921
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 588
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 690
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 095
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 197
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 473
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье