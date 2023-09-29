Самый необычный и модный аксессуар осени

Настало время сиять. На это недвусмысленно намекают ключевые коллекции сезона. Если тренд на все базовое и утилитарное вас не прельщает, как и слегка наскучившая "тихая роскошь", то можно примкнуть к другому лагерю. Значительная часть дизайнеров придерживается обратной точки зрения и призывает делать ставку на все яркое, нарядное и сияющее. И мы их поддерживаем. В конце концов, каждый день может быть праздником, если вы умеете сами себе создать настроение. А одежда и аксессуары могут в этом помочь. Если платье в пайетках для вас немного чересчур, то можно обойтись и более щадящими средствами. Например, взять в руки серебристую сумку. Она не только моментально задаст образу настроение, но и вытянет его на новые модные вершины. Ведь именно этот аксессуар гордо носит звание самого модного в наступающем сезоне.

Металлик - глобальный тренд. Он распространяется не только на аксессуары, но и на одежду и обувь. И вовсе не ограничивается одним лишь серебристым оттенком - все сияющие цвета будут этой осенью в фаворитах. Но мы ограничимся одним конкретным микротрендом, который легко поддержать. К тому же он впишется практически в любой гардероб - даже самый консервативный. Небольшая сумка, будто отлитая из металаа, станет вашей верной спутницей и на светских мероприятиях, и на коктейле с подругами, и на свидании, и на каждый день. Если выбрать аксессуар не слишком замысловатой формы, то он легко впишется даже в лаконичные базовые образы и не будет привлекать к себе лишнее внимание. Но в любом случае станет заметным акцентом и центром вашего лука. Это простой способ сделать стильным даже самый незамысловатый аутфит, состоящий из джинсов и белой рубашки. Просто добавьте серебристую сумку и туфли на каблуках - и можно отправляться на вечеринку. Подходящие опции ищите у Coperni, Bottega Veneta, Gucci, Luar, Paco Rabanne.

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