29 сентября 2023

29 сентября 2023 09:19

Самые модные вечерние платья осень-2023

Schiaparelli осень-зима 2023/24

Как бы мы ни стремились одеваться универсально и практично, иногда в нашей жизни случаются особые события, для которых необходимо нарядиться. Поход в Большой, пышная свадьба, особенное свидание или просто вечеринка с дресс-кодом black-tie - во всех этих случаях не обойтись без вечернего платья. Рассказываем, в какие модели наряжаться в этом сезоне, чтобы быть самой модной. 

Бюстье

Alexander McQueen осень-зима 2023/24

Конечно, в числе самых популярных моделей вечерних платьев остаются бюстье. Отсутствие бретелей красиво подчеркивает линию шеи и плеч и открывает руки, а облегающий лиф - делает силуэт более утонченным. Чтобы такое платье смотрелось уместно на любом мероприятии. выбирайте модель в пол самого минималистичного дизайна, как у Alexander McQueen. Отсутсвие высоких разрезов и прочего декора, компенсирует открытый верх и сделает образ гармоничным. 

Шелковое

Ann Demeulemeester осень-зима 2023/24

Шелк - идеальный материал для вечернего платья. Деликатный блеск, струящаяся текстура - даже самое простое платье, сшитое из этой ткани, будет выглядеть изысканно и торжественно. Присмотритесь к базовым моделям в бельевом стиле на тонких бретелях или с вырезом халтер. Цвет у платья может быть любым, хотя мы бы советовали отказаться от кричащих оттенков в пользу более глубоких и приглушенных: шоколадного, темно-синего или винного, как у Ann Demeulemeester.

"Голое"

Alaïa осень-зима 2023/24

Никакой тренд на утилитарность и простоту не сместит с модной арены "голые" платья. Тем более, что прозрачные ткани не теряют своей популярности уже не первый сезон. Это может быть невесомое кружево, полупрозрачная сетка или имитация голой кожи, как у Alaïa. В последнем случае важно, чтобы цвет ткани идеально подходил под ваш тон кожи, иначе пропадет весь эффект. 

С высоким разрезом

Atlein осень-зима 2023/24

Еще со времен легендарного выхода Анджелины Джоли на красную дорожку "Оскара" в 2012 году, высокие разрезы стали неотъемлемым атрибутом модных вечерних платьев. Чтобы образ не смотрелся слишком вызывающе, платье лучше выбирать простого кроя, без глубоких вырезов и ярких деталей. К слову, если вы не хотите открывать слишком много тела, сочетайте такое платье с колготками: привычными черными или цветными, как у Atlein. 

Пышное

Givenchy осень-зима 2023/24

Вместе со стилем ladylike на модную арену вернулся легендарный силуэт new look, созданный еще Кристианом Диором. Облегающий лиф в паре с пышной юбкой формирует красивый, утонченный силуэт, делая талию визуально тоньше. Крой верха у платья может быть любым: с длинным рукавом, на широких бретелях, как у Givenchy, или вовсе без них. 

С драпировками

Altuzarra осень-зима 2023/24

Еще одна тенденция, которая остается с нами уже не первый сезон, - разнообразные драпировки. Замысловатые складки ткани, похожие на те, что украшали одеяния античных богинь, здорово смотрятся на платьях в пол самого простого кроя. Преимущество драпировок не только в их эффектном внешнем виде, но и в способности визуально корректировать фигуру. Ну а чтобы произвести "вау-эффект", выбирайте платье украшенное не только драпировками, но и дополнительными элементами вроде ассиметричного лифа или капюшона, как у Altuzarra.

thesymbol.ru


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