21 сентября 2023

21 сентября 2023 15:00

Самые модные серьги осени-2023

Bottega Veneta PRE-FALL 2023

Никогда не стоит недооценивать роль украшений в образе. Правильно подобранные серьги или колье способны полностью изменить ваш внешний вид, придав аутфиту необходимую изюминку. А если их выбрать неправильно - даже самый стильный образ моментально потеряет всю свою привлекательность. К счастью, современная мода стремится к простоте, так что в этом сезоне на модной арене бал правят эффектные, но очень универсальные украшения, которые легко впишутся практически в любой образ. Среди них - огромные серьги-гвоздики с минималистичным дизайном. 

Ferragamo осень-зима 2023/24

Эти украшения неожиданно пришли на смену модным в предыдущих сезонах многоярусным длинным серьгам, которые доставали практически до плеч. Самые желанные серьги прямо сейчас - безусловно, серьги-капли Bottega Veneta. Их уже облюбовали все знаменитости, в том числе Хейли Бибер и сестры Дженнер. Несмотря на крупный размер, эти серьги абсолютно универсальны и здорово вписываются как в повседневные, так и в вечерние образы. Доказательство этому мы видели на показе осенне-зимнем бренда - эти украшения модели носили и с джинсами и майками, и с платьями в пол. 

Zimmerman осень-зима 2023/24

Впрочем, у других брендов нашлось немало эффектных альтернатив. Ferragamo и Zimmermann решили поэкспериментировать с формами: у первого бренда можно найти массивные, идеально круглые золотые серьги, напоминающие своими очертаниями волчок, а у второго - очень узкие и вытянутые. Versace усыпали круглые серьги сверкающими камнями, а Rokh предпочли драгоценным металлам жемчуг. Одним словом, здесь однозначно есть из чего выбрать. Такие серьги с легкостью впишутся в самые разные образы и сделают их эффектнее в разы. Абсолютный маст-хэв этой осени. 

Rokh осень-зима 2023/24

Schiaparelli осень-зима 2023/24

Ferragamo осень-зима 2023/24

Zimmerman осень-зима 2023/24

Bottega Veneta осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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