21 сентября 2023

21 сентября 2023 13:46

Стиль роковой женщины официально в тренде: как стать femme fatale

Несмотря на общее движение дизайнеров к простоте и утилитарности, в моде все еще осталось место драме. Те, кто не присоединился к лагерю выпускающих худи, базовые жакеты, синие джинсы и бежевые тренчи сделали ставку на более кинематографичные образы. Многих в этом сезоне увлекла эстетика фильмов-нуар. А потому на подиумах как никогда часто появлялись главные героини этих картин - роковые женщины. Почувствовать себя настоящей femme fatale не так уж сложно. Для этого понадобится лишь несколько вещей из арсенала роковой соблазнительницы: маленькое черное платье (желатально с открытыми плечами), корсет, длинные оперные перчатки, лодочки на высокой шпильке, крупные серьги, маленькая сумка или клатч и облегающее, струящееся платье в пол. Готово: теперь вау-эффект вам точно обеспечен.

Эмили Ратаковски на показе Versace осень-зима 2023/24

Чтобы почувствовать себя настоящей роковой женщиной больше не нужен повод: дизайнеры официально разрешают носить черные платья в пол, длинные оперные перчатки, огромные серьги-люстры, тяжелый бархат и фактурную парчу хоть каждый день. Лучшая униформа для современных femmes fatales - у Alexander McQueen, Dior, Versace, Ann Demeulemeester, Saint Laurent, Dilara Findikoglu и Givenchy. Большинство перечисленных брендов сделало ставку на черный (оно и понятно - что еще носить героине нуарного фильма?). Но были и исключения _ например, в коллекции Erdem, в которой хватало и цвета. Также приветствуются и элементы мужской одежды, особенно смокинги и строгие галстуки с белыми рубашками. Ценить их женщин научил еще Ив Сен-Лоран в 70-х, а теперь они и вовсе претендуют на звание новой повседневной униформы стараниями Alexander McQueen и Dolce & Gabbana. Если вы уже чувствуете себя Марлен Дитрих или Мортишей Адамс, то можете смело отправляться в таком виде куда угодно. Успех вам обеспечен.

Saint Laurent осень-зима 2023/24

Alberta Ferretti осень-зима 2023/24

Dilara Findikoglu осень-зима 2023/24

Givenchy осень-зима 2023/24

Erdem осень-зима 2023/24\

thesymbol.ru


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