18 сентября 2023

18 сентября 2023 15:15

Самая модная длина брюк осени-2023

Prada осень-зима 2023/24

Цикличность моды - привычный для всех факт, а потому возвращение на модную арену вещей, годами щитавшихся антитрендами, уже никого не удивляет. Это уже произошло с брюками с низкой посадкой, с брюками карго, балетками и приталенными жакетами. Теперь очередь дошла и до брюк. В последние пару лет мы носили длинные, осень длинные брюки puddle-pants, которые буквально волочились по полу. Они эффектно сидели, красиво удлинялись ноги (особенно в паре с обувью на каблуке), но при этом оставались не очень практичными из-за своей длины. В этом сезоне дизайнеры решили вернуть на модную арену более комфортную в повседневной носке длину - до щиколотки. 

Saint Laurent осень-зима 2023/24

Alaia осень-зима 2023/24

Одним из главных хитов этой осени стали брюки-сигареты. Те самые, что в середине 2010-х были в гардеробе у каждой уважающей себя модницы. Высокая посадка и узкий крой красиво подчеркивают талию и ноги, а длина до щиколотки позволяет свободно комбинировать брюки с любой обувью от лодочек на шпильке до кроссовок. Дизайнеры предлагают носить такие модели с блузами, жакетами с акцентными плечами и свитерами, хотя, по большому счету, к таким брюкам подходит практически любой "верх".

Если узкие брюки вам не по вкусу - не беда. Присмотритесь к моделям прямого кроя в трендовой длине. Ширина штанин у таких брюк должна быть одинаковой на уровне бедер и щиколоток: такой крой идеально садится на любую фигуру и никогда не теряет своей актуальности. Сочетайте укороченные прямые брюки с модными ботильонами на kiten-heel, балетками, лоферами и остроносыми туфлями. Эта модель абсолютно универсальна. Больше стильных примеров укороченных брюк с подиумов ищите в галерее ниже. 

THEORY осень-зима 2023/24

BALMAIN осень-зима 2023/24

CAROLINA HERRERA осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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